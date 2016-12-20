Половина львів’ян знову б проголосувала за Садового, – дослідження

Якби вибори міського голови відбулись наступної неділі, 45% респондентів віддали б свої голоси за чинного міського голову Андрія Садового. Найближчим конкурентом на посаду міського голови з моменту місцевих виборів у 2015 році залишається Руслан Кошулинський. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною агенцією «Фама» у листопаді 2016 року у Львові.

Окрім кандидатур Садового і Кошулинського, львів’яни також назвали імена Дмитра Добродомова (9,7%), Володимира Гірняка (7,7%), Оксану Юринець (7,3%), Ігоря Зінкевича (4,8%) та Ігоря Васюника (3,0%).

27,4% опитаних львів’ян не змогли визначитись із вибором між вказаними кандидатами, а 27,3% львів’ян сказали, що не мають наміру іти на вибори.

Що ж до політичних сил, то через рік після місцевих виборів 5%-й бар’єр до ЛМР подолали б 4 партії: Об’єднання «Самопоміч», Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Громадянська позиція Анатолія Гриценка», ВО «Свобода». Водночас 41,7% львів’ян зауважили, що не прийшли б на місцеві вибори.

До Верховної Ради львів’яни б делегували 6 партій: Об’єднання «Самопоміч», Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Громадянська позиція Анатолія Гриценка», ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» та Народний фронт.

Дослідження проводилось соціологічною агенцією «Фама», методом “face to face” інтерв’ю у листопаді 2016 року. У опитауванні взяли участь 800 респондентів, старших 18 років.