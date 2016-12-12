Львів’яни слухатимуть Баха у столярні театру

Музика Баха зазвучить цими вихідними у технічному приміщенні – столярні театру ім. Лесі Українки. Композитор і скрипаль Орест Смовж виконає шість сонат і партит Йоганна Себастьяна Баха.

Столярню театру вже давно не використовують як майстерню, тому організатори події – музична аґенція «Collegium Musicum» – вирішили провести концерт саме тут.

«Нікого зараз не здивуєш концертом класики в залі з бароковою ліпниною й полірованими паркетами. Ні, я не проти краси! Та й узагалі ми нікого не хочемо дивувати. Ми просто запрошуємо послухати весь цикл сонат і партит найкрутішого композитора в історії у виконанні одного музиканта. Такі концерти бувають нечасто», – розповідає арт-менеджер «Collegium Musicum» Тарас Демко.

У Львові в такому незвичному місці класику виконуватимуть вперше. Аргументом на користь обраного формату є те, що музиці потрібна тільки тиша та слухачі. Організатори заходу додають, що класика потребує поширення, а така локація лише сприятиме цьому.

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