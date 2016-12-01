Христина Соловій про нову відеороботу та всеукраїнський тур “Жива вода”

1 грудня Христина Соловій презентувала новий відеокліп на її авторську пісню “Хто, як не ти?”, що стала першим синглом з майбутнього альбому співачки.

Ведучий Rаdio Skovoroda Андрій Чемес розпитав у Христини про нову роботу і про всі труднощі, з якими вона та її команда зіткнулись на зйомках.

“Ми пішли шляхом, коли одна молода сфера розвиває іншу. Коли постало питання

кліпу, я вирішила дати шанс молодим українським кліпмейкерам. Найзавзятішим і найоригінальнішим став Андрій Бояр. Андрій славиться тим, що у своїх роботах втілює аналогові ідеї, відмовляючись від комп’ютерних технологій, що створює не награну казковість. Над цим ми і сконцентрували зусилля у новому відео, каже співачка”

Відеокліп на пісню “Хто як не ти” можна переглянути тут: