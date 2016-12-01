ХАРДКОР. Львів: відкритий для сміття

Перше журналістське розслідування Громадського. Львів про трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі. Ми відновили хронологію чи не усіх подій за 10 років, що стосувались найбільшого полігону країни, ми покажемо усі документи, які застерігали чиновників від трагедії. Також ми розповімо, чому проблема Грибовицького сміттєзвалища – це проблема усього Львова, області і навіть сусідньої Польщі.

Пожежа. Зсув лавини сміття висотою з тринадцятиповерховий будинок. Смерть 4 людей. Сміттєва блокада Львова. Півроку минуло з часу трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. Чи не щодня ми чуємо новини про львівське сміття, яке “мандрує” всією Україною. І ось нарешті слідство частково розставило крапки над «і» та встановило – у трагедії винні посадовці комунального підприємства ЛКП “Збиранка”.

Виявляється, трагедії можна було б уникнути, якби чиновники вчасно відреагували на приписи відповідних контролюючих служб. Адже про небезпечний схил сміття обласна рада попереджала ще 4(!) роки тому. Щодо недотримання правил захоронення сміття Збиранкою Держсанепідемслужбі теж було відомо ще у 2013 році. Під час однієї з перевірок вони встановили наступне:

На звалищі використовується наступна спецтехніка: 1 ескаватор, 1 трактор. 3 самокиди, 5 бульдозерів, 2 асенізаційні машини. Ця техніка не поновлювалась 19 років і потребує постійного ремонту. Інші механізми: катки, грейдери – відсутні. Закуплені тільки 2 бульдозери, інша техніка не закуповувалась, що може негативно вплинути на ущільнення і перешарування відходів

Працівникам комунального підприємства «Збиранка» неодноразово виписували адмінпротоколи за неналежне виконання службових обов’язків.

Та ми бачимо, що міська рада жодним чином не покарала чиновників, не повела прозорого конкурсу, щоб обрати ефективного менеджера на стратегічне екологічне підприємство області. А безкарність, як нам уже відомо, породжує ще більшу безкарність.

Чому ЛКП “Збиранка”, яке є монополістом по захороненню сміття в області декларує такі малі прибутки? Чому там роками існувало незаконне сортування ромами, яке фіксували і наші журналісти навіть в перші дні після трагедії. Давайте порахуємо. З 2004 р на ЛКП “Збиранка” виділили майже 9 млн бюджетних грн. Сума наче невелика, однак підприємство може заробляти саме на сортуванні та захороненні сміття.

Щороку з мільйонного міста Львова та області на Грибовицьке сміттєзвалище офіційно вивозили 500-700 тис. тон сміття (хоча Держсанепідемслужба вказує цифру у 1 млн. тон) За підрахунками експертів, приблизно половина ТПВ придатна для вторинної переробки. Якщо навіть 300 тис тон вторсировини реалізувати за 1 грн за кг – (хоча ціни на окремі види сміття в рази вищі ) – виходить 300 млн грн на рік. Однак куди простіше сортувати сміття «вчорну» та реалізовувати його поза бухгалтерією.

Згодом комунальне підприємство навіть перестало допускати на планові та позапланові перевірки контролюючі органи. І приховувати комунальникам та чиновникам було що. Адже з судового реєстру стало відомо, що “Збиранка” роками судилась з фіскалами за те, щоб занижувати сплачені податки за забрудненя навколишнього середовища. І, як би жахливо це не звучало, лише завдяки трагедії на “Збиранку” таки потрапили контролюючі органами. Результати перевірки в червні цього року їх вжахнули: ґрунти та вода були гранично забруднені.

Державною екологічної інспекцією області 15 червня 2016 року надано відповідь про те, що поверхневі води на відстані 1 км від полігону – хлориди 1, 7 разів, амоній – 5, 6 разів, ХСК 9.2 рази, залізо 2 рази, кадмій 14.5 разів, сарганець 7,5 разів, свинець 2 рази.

Україна лише починає цивілізовано поводитись з відходами. Від цього залежить не лише наша екологія, здоров’я, а й наше європейське майбутнє. Адже для того, щоб стати європейською країною, ми повинні впровадити директиви, що стосуються довкілля і містяться в Угоді про Асоціацію.