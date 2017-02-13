ХАРДКОР #2 Гроші на кістках

Чи можна заробити гроші на кістках?

Керівництво Державного підприємства Укрветсанзавод доводить, що можна і чималі, правда, ціною самого ж підприємства.

Укрветсанзавод підпорядковується Продспоживслужбі, що входить в структуру Міністерству аграрної політики, це стратегічне екологічне підприємство, монополіст у сфері утилізації тваринних відходів, налічує 18 філій по всій Україні. А це означає, що легально – жодна українська скотобійня не може працювати без укладеного договору на утилізацію тваринних решток з монополістом-гігантом. Але керівництву заводу роками вдається брати гроші за закопування, а не утилізацію тварин. Важко повірити, але сьогодні у жодній філії заводу немає газу для спалення відходів, а у суді розглядають справу про банкрутство державного гіганта. Але кому це може бути вигідно – і як вирішити цю проблему, уникнувши екологічної катастрофи – ми спробували знайти відповіді на ці питання.

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