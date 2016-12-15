ІТ-Миколай для онкохворих дітей

З 2012 року “ІТ-Миколай” об’єднав 37 ІТ-компаній Львова та зібрав 1 951 481 грн.

На всі гроші організатори акції купили ряд медичного обладнання, яке рятує життя онкохворим діткам в Чорнобильській лікарні. Цього року ІТ-спільнота поставила дуже амбітну ціль – зібрати 4 060 000 гривень на автоматичний аналізатор закритого типу ARCHITECT i1000SR та реактиви до нього, спеціально для західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, через яку щодня проходить по 150 дітей. Цей апарат дозволятиме здійснювати дослідження методом імунохемілюмінесцентного аналізу і забезпечувати можливість медикаментозного моніторингу (рівень метотрексату, циклоспорину в крові), моніторингу маркерів щитовидної залози, кардіомаркерів, інфекційних захворювань та інше. Він має бути швидким і потужним, щоб забезпечити спостереження під час хіміотерапії для 300 онкогематологічних і 400 онкохірургічних пацієнтів центру, універсальним у використанні і функціональним.

Попри всі його важливі функції, основна причина, чому центру потрібен саме він, – до старого аналізатора, який дає можливість визначати рівень метотрексату в крові, більше не виробляються реактиви, наш аналізатор працює, поки є залишки. Однак, скоро ці запаси закінчаться і найважчі пацієнти хірургії і гематології, які проходять високодозний метотрексат, не зможуть отримувати належне лікування, бо без моніторингу рівня в крові капати метотрексат не можна по протоколу. У деяких випадках

контроль здійснюють щогодини, щоб вияснити, як виводиться препарат і вчасно призначити ліки що виводять надлишок. Будь яке зволікання може коштувати життя.

Стати “ІТ-Миколаєм” може кожен охочий, обравши один із 5 способів:

1.Перевести благодійну пожертву на рахунок БФ «Крила Надії» (кнопка Donate на сайті http://krylanadiyi.org.ua/info/rekvizyty/, або на звичайні рахунки)

2. Взяти участь у флешмобі Facebook #ITMykolaypocketchallenge – «Твоя зарплата за 1 день – на обладнання для дитячої лікарні» (береш участь в челенджі, перераховуєш гроші за допомогою кнопки Donate, тегаєш 3х друзів на FB та передаєш челендж далі)

3. Якщо Ви HR в ІТ-компанії – додатково:

– вислати інформаційні меседжі у своїй компанії

– поставити скриньки

– провести благодійні промо-акції у своїй компанії (вечорниці, благодійний корпоратив, концерт, гаражний розпродаж, аукціон, тощо)

4. Якщо Ви керівник чи власник компанії – зробити благодійну пожертву від компанії на рахунок Крил Надії із поміткою “ІТ-Миколай”

5. Якщо Ви – IT user group, спільнота, організатори конференцій – підтримати акцію інформаційно та організувати збір коштів на Ваших заходах

Детальніша інформація про акцію “ІТ-Миколай” https://magic.piktochart.com/output/18096300-it-mykolay-2016