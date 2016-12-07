Децентралізація у Новому Місті

Нове Місто – наочний приклад розумного керівництва, правильного планування видатків та прибутків, а також ефективного співробітництва з владою та інвесторами.

В рамках процесу децентралізації село в Старосамбірському районі на Львівщині об’єднало навколо себе 13 інших сіл. За рік дії Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в Новому Місті довели дієвість реформи.

Результат можна побачити у таблиці порівняння бюджету 2015 та 2016 років та на графіку:

«Держава виділила на Новоміську об’єднану громаду субвенцій на 3 з половиною мільйони гривень на покращення інфраструктури. Крім того ми брали участь в конкурсі Державного фонду регіонального розвитку і нам виділили з державного бюджету 3 мільйони гривень на ремонт школи. За ці гроші ми утеплюємо школу, а також замінимо дах та вікна. Чесно кажучи сільська рада таких грошей ще не бачила» – каже голова Новоміської громади Петро Куляс.

Окрім цього за гроші, які виділила держава на інфраструктуру у п’ятьох селах облаштували вуличне освітлення. До кінця року в двох школах громади запустять твердопаливні котли, якими замінять застарілі газові. Так за словами Петра Куляса можна буде економити блакитне паливо.

Фінансування знайшлось не лише на ремонт першочергових об’єктів , таких як школи чи народний дім.

Реформа спрощує життя людям і коли йдеться про послуги, які надає держава. Перше, що відчувають мешканці об’єднаної громади – це доступність. Усі послуги, за якими колись потрібно було їхати в райцентр тепер надаються на місцях. Відстань від найдальшого села до центру громади 12 кілометрів. Окрім цього в селах залишились старости (колишні сільські голови) – їхні функції майже не змінились, вони можуть обслуговувати мешканців свого конкретного села.

Про фінансові вигоди добровільного об’єднання територіальних громад розповідає представниця аудиторської фірми Катерина Трикоз. Саме чіткі підрахунки видатків та майбутніх прибутків дозволяють правильно розподіляти бюджет перед початком фінансового року.

«Збільшується дохідність від податку на доходи фізичних осіб, в об’єднаній громаді залишається 60% прибутку. Тому це є величезний стимул для підприємців перестати приховувати доходи. Адже все що вони сплачують залишається на місці – їхні податки йдуть на розвиток інфраструктури чи наприклад на ремонт дороги чи школи. Тому потрібно це пояснювати людям на місцях, щоб вони не приховували доходи, вони мають бути зацікавлені в тому, що їхні податки сплачуються тут, в їхню громаду. Те саме стосується і всіх інших податків, адже втрачається зміст що не-будь приховувати. Окрім того об’єднані громади отримують дотації та субвенції від держави, це в першу чергу допомога на дві важливі статті, освіту та медицину, утримання яких тепер лягло на плечі громад» – каже Катерина Трикоз.

Загалом цього року Новоміській громаді вдалось перевиконати запланований аудиторською фірмою бюджет на 2 мільйони гривень.

Не в останню чергу така економія це результат співпраці з Західноукраїнським ресурсним центром. Його спеціалісти, провели ґрунтовний аналіз потенційних бюджетних надходжень та витрат. Крім цього для громади проводили семінари на тему операційного та стратегічного планування у середині самої громади, та на тему написання проектних заявок. Впродовж усієї діяльності експерти ЗУРЦ надають консультаційну підтримку при підготовці проектних заявок для Новоміської ОТГ на конкурси різних програм, зокрема і на конкурс Державного фонду регіонального розвитку. На засіданнях робочих груп проекту розроблено проекти документів ОТГ для обговорення у громадах – плани економічного розвитку громад, статути громад, положення про старосту ОТГ.